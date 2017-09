Turkije houdt opnieuw Duitsers aan

Turkije heeft opnieuw Duitse burgers in hechtenis genomen, zei een woordvoerster van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. Ze voegde eraan toe dat Berlijn nog geen contact heeft gehad met de twee betrokkenen.

Volgens haar hebben de Turkse autoriteiten Duitsland niet onmiddellijk op de hoogte gebracht van de arrestaties, die donderdag zouden hebben plaatsgevonden. „Ik kan niet zeggen of het is gebeurd bij aankomst op het vliegveld of niet”, zei ze.

Grote aantallen Europese burgers zijn het afgelopen jaar in Turkije in hechtenis genomen, van wie velen op beschuldiging van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van vorig jaar tegen president Erdogan. Een van hen is de Turks-Duitse journalist Deniz Yücel, die nu tweehonderd dagen vast zit.

Op het moment zitten 55 Duitse onderdanen in een Turkse cel, van wie zeker twaalf om politieke redenen.