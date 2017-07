„Turkije houdt Duitsers als gijzelaars vast”

De Turkse regering houdt Duitsers gevangen om de Bondsrepubliek onder druk te zetten om Turken in Duitsland aan Ankara uit te leveren. Hier zijn Duitse diplomaten en mensen op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn inmiddels van overtuigd, meldde donderdag de krant Bild.

President Erdogan zou enkele weken geleden hebben aangeboden de Duitse journalist Deniz Yücel te ruilen tegen twee hoge Turkse officieren die naar Duitsland zijn gevlucht na een poging tot staatsgreep vorig jaar in Turkije. In verband met die couppoging zijn in Turkije 22 Duitsers aangehouden, van wie er nog negen in de cel zitten.

Donderdag heeft Ankara een Duitse eis tot vrijlating van een groepje mensenrechtenactivisten onder wie een Duitser afgedaan als een onacceptabele inmenging in zaken die alleen Turkije aangaan. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft zijn vakantie aan de Noordzee afgebroken om donderdag in Berlijn de volgende stap in de Duits-Turkse crisis te zetten.