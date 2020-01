Turkije herstelt toegang tot Wikipedia na jarenlange blokkade

Turkse internetgebruikers kunnen na een jarenlange blokkade weer gebruikmaken van Wikipedia. De rechter in Ankara gaf woensdag opdracht de toegang tot de website te herstellen. Internetgebruikers in de hoofdstad en in Istanbul bevestigden later dat ze de internetencyclopedie weer konden bezoeken.

De autoriteiten in het land lieten Wikipedia in 2017 op zwart zetten, vanwege berichten op de site dat de Turkse overheid terreurorganisaties zou steunen. Het constitutionele hof oordeelde vorige maand dat die maatregel in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. Dat maakte de weg vrij voor de opheffing van de blokkade.

Het komt zelden voor dat landen de toegang tot Wikipedia helemaal blokkeren. Dat wordt onder meer gedaan door China.