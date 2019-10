Turkije ‘helemaal klaar’ voor aanval in Syrië

De Turkse strijdkrachten zijn naar eigen zeggen helemaal klaar met de voorbereidingen voor een eventuele inval in het noorden van Syrië. Het ministerie van Defensie stelt in een verklaring dat de opdracht is een zone te scheppen langs de Turkse grens waar Syriërs veilig kunnen wonen. Het Turkse leger zal nooit „een terreurzone” langs de grens dulden.

Turkse gevechtsvliegtuigen hebben maandag volgens plaatselijke media een basis van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) aangevallen in al-Malikiyah, op 5 kilometer van de Turkse grens. De SDF bestaat voornamelijk uit Koerdische strijders van de beweging YPG. Die hebben met hulp van onder meer de VS de terreurgroep Islamitische Staat uit het noordoosten van Syrië verdreven. De macht van Koerdische milities in dit gebied is een doorn in het oog van Ankara. De Turkse regering ziet in de Koerdische milities een Syrische versie van de extremistische PKK, een Turks-Koerdische terreurgroep.