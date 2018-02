Turkije hekelt vrijlating Koerdisch kopstuk

Turkije heeft boos gereageerd op een besluit van een Tsjechische rechtbank om de voormalige Syrisch-Koerdische PYD-leider Saleh Muslim voorlopig vrij te laten. De Turkse regering noemde dat een politiek besluit en een voorbeeld van „steun voor terrorisme”.

De Turkse vicepremier en regeringswoordvoerder Bekir Bozdağ zei dat het besluit van de rechter in strijd is met internationale wetgeving. Hij waarschuwde dat de uitspraak negatieve gevolgen zal hebben voor de relatie tussen Turkije en Tsjechië. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken concludeerde dat de uitspraak laat zien dat Praag „niets geeft om onschuldige burgers die het leven verliezen bij terreuraanslagen of de pijn die hun nabestaanden voelen”.

De Tsjechische autoriteiten hadden de 67-jarige Muslim opgepakt op verzoek van Turkije. De Turkse autoriteiten verdenken hem volgens staatspersbureau Anadolu onder meer van moord, poging tot moord, het beschadigen van openbare eigendommen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Turkije ziet de Syrische politieke partij PYD als een verlengstuk van de verboden PKK-beweging.

Turkije wil dat Muslim wordt uitgeleverd en had erop aangedrongen de politicus in detentie te houden. De rechter ging daar echter niet in mee. Muslim beloofde volgens een woordvoerster van de rechtbank de EU niet te verlaten en verdere zittingen bij te wonen.

Het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken wees in een reactie „iedere beschuldiging van steun aan het internationale terrorisme” van de hand. Het departement benadrukte dat nog geen definitief besluit is genomen over de uitlevering van de voormalige PYD-leider, die de beschuldigingen aan zijn adres ontkent.

Muslim zei tegen verslaggevers dat zijn aanhouding als een verrassing kwam. De politicus zei dat hij eerder probleemloos naar België, Duitsland en Frankrijk kon reizen.