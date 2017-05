Turkije heft Duits bezoekverbod deels op

Turkije heeft zijn bezwaren tegen bezoek van Duitse parlementariërs aan Duitse militairen in Turkije deels laten varen. Duitse parlementsleden mogen hun landgenoten in de NAVO-basis in Konya bezoeken. De luchtmachtbasis Incirlik is voorlopig nog taboe.

De parlementariërs kregen vrijdag van de Duitse ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie te horen dat ze naar Konya mogen. Het is voor het eerst in bijna acht maanden dat Duitse parlementsleden Duitse militairen mogen bezoeken in Turkije.

Turkije weigerde de parlementariërs toe te laten vanwege het Duitse besluit om Turkse officieren asiel te verlenen. Duitsland dreigde donderdag zijn troepen terug te trekken van de Turkse luchtmachtbasis Incirlik als Duitse parlementariërs die niet mogen bezoeken. Turkije heeft het verbod voor die basis nog niet opgeheven.