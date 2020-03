Turkije haalt burgers terug uit Nederland en andere landen

Turkije gaat ruim 3600 Turkse burgers terughalen uit negen Europese landen, waaronder Nederland. „Zij worden voor middernacht dinsdag teruggebracht met 34 chartervluchten van Turkish Airlines”, zegt minister Mevlut Cavusoglu van Buitenlandse Zaken volgens persbureau Anadolu.

Turkije gaat onder meer studenten en toeristen terughalen. Zij konden zich tot maandagmiddag aanmelden als ze mee wilden met zo’n vlucht. Het is onduidelijkheid hoeveel Turkse burgers worden opgehaald in Nederland.

De gerepatrieerde Turken moeten twee weken in quarantaine. Ze worden ondergebracht in studentenhuisvesting in miljoenenstad Istanbul en in de provincie Kocaeli.

Turkije heeft vanwege de coronacrisis het vliegverkeer stilgelegd met Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Noorwegen, Denemarken, Zweden en België. Andere landen hebben vergelijkbare maatregelen getroffen.