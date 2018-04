Turkije: Grieken schenden internationaal recht

Turkije beschuldigt Griekenland van het schenden van het internationaal recht door acht Turkse militairen niet uit te leveren die volgens Ankara betrokken waren bij de mislukte staatsgreep in 2016.

Turkije en Griekenland liggen met elkaar overhoop over verschillende kwesties. Ankara is onder meer boos het weigeren van Griekenland om de militairen terug te sturen, die kort na de staatsgreep in juli 2016 naar het land zijn gevlucht en politiek asiel hebben aangevraagd. De twee NAVO-bondgenoten lagen maandag nog in de clinch over het hijsen van de Griekse vlag op een onbewoond eiland in de Egeïsche Zee. Turkije heeft de vlag verwijderd.

Na een kabinetsbijeenkomst in Ankara dinsdag riep de woordvoerder van de Turkse regering Griekenland op om af te zien van wat hij provocaties noemde om „ongewenste gebeurtenissen” in de Egeïsche Zee te voorkomen.