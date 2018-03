Turkije en VS sturen YPG weg uit Manbij

Turkije en de Verenigde Staten gaan samen de Koerdische Syriërs van de militie YPG uit de plaats Manbij loodsen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu zei dit dinsdag. Volgens Cavusoglu wordt er tijdens Amerikaans-Turks overleg op 19 maart een plan gemaakt voor de terugtrekking van de YPG (Volksbeschermingseenheden) uit de Syrische plaats die circa 80 kilometer ten noordoosten van Aleppo ligt.

Turkije wil de YPG, die grote delen van het noorden van Syrië beheerst, terugdringen. Turkije beschouwt de YPG als een verlengstuk van de terroristische beweging PKK. De VS steunen de Koerdische strijders in verband met de strijd tegen Islamitische Staat. Cavusoglu zei dat wapens die de YPG van de VS heeft gekregen, worden teruggegeven.

Als het Amerikaans-Turkse plan mislukt, dan grijpt Turkije militair in, zei de minister. Dat doet Turkije nu 100 kilometer westelijker in de streek van Afrin.