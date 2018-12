Turkije en Rusland praten over Syrië „na VS”

Turkije en Rusland bereiden zich voor op het vertrek van Amerikaanse troepen uit Syrië. Ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van beide landen hebben inmiddels overleg gevoerd over hoe zij na dat vertrek in het land met elkaar samenwerken.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maakte dat zaterdag bekend.

Onverwachts kondigde de Amerikaanse president Donald Trump onlangs aan dat de VS zijn troepen voor het grootste deel uit Syrië zullen terugtrekken. Het gaat om ongeveer tweeduizend militairen. Amerika werkte in Syrië onder andere samen met de Koerdische militie YPG in de strijd tegen Islamitische Staat.

Turkije ziet de YPG als verlengstuk van de arbeidersbeweging PKK. Volgens Turkije is dat een terroristische organisatie. Rusland steunt het regime van de Syrische president Bashar al Assad.