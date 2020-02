Turkije en Rusland praten dinsdag verder over Syrië

Turkije benadrukte maandag in gesprekken met Russische functionarissen in Moskou de noodzaak tot de-escalatie van de spanningen in de noordwestelijke provincie Idlib in Syrië. Rusland steunt het Syrische regeringsleger daar in de strijd tegen militanten. Het is de laatste provincie die nog deels wordt gecontroleerd door jihadisten.

De spanningen tussen Turkije en Syrië zijn de afgelopen weken opgelaaid nadat over en weer beschietingen hadden plaatsgevonden. Al zeker dertien Turkse militairen kwamen om door aanvallen van het Syrische leger en bevriende milities.

Turkse en Russische functionarissen bespraken maatregelen die kunnen worden genomen om de beschietingen in Idlib te stoppen, zei het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gesprekken gaan dinsdag verder.

Ankara en Moskou proberen nog steeds een akkoord te bereiken na een oproep van de presidenten Tayyip Erdogan en Vladimir Poetin en een ontmoeting tussen hun ministers van Buitenlandse Zaken in het weekend bij de veiligheidsconferentie in München. Twee dagen van gesprekken in Ankara vorige week liepen op niets uit.