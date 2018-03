„Turkije en Irak gaan samen PKK bestrijden”

Turkije gaat samen met Irak een militaire operatie tegen de verboden Koerdische beweging PKK beginnen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu zei dat Turkse militairen voor die campagne de grens tussen Turkije en Irak oversteken.

De Turkse krant Hürriyet meldt dat de grensoverschrijdende operatie vermoedelijk begint na de Iraakse parlementsverkiezingen. Die staan voor mei op het programma.

Volgens Cavusoglu heeft het Turkse leger tegen die tijd de militaire actie in het Syrische district Afrin voltooid. Afrin is in handen van Koerdische YPG-milities. Ankara ziet de YPG en de PKK als terreurbewegingen die een bedreiging voor de Turkse nationale veiligheid vormen.