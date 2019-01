Turkije eist van VS respect voor partnerschap

De Verenigde Staten moeten het partnerschap met Turkije binnen de NAVO respecteren. Dat meldde de regering in Ankara in een reactie op het dreigement van president Donald Trump dat hij „Turkije economisch zal verwoesten” als Turkse troepen Koerden in Syrië aanvallen.

Trump had Turkije zondag op Twitter gewaarschuwd af te zien van een aanval op de Koerdische YPG-milities in Syrië. De VS vochten samen met de YPG tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS), maar Turkije beschouwt de milities als een verlengstuk van de Koerdische terreurbeweging PKK.

De Koerden in Syrië vrezen dat ze het doelwit van aanvallen van het Turkse leger worden, nu Trump heeft besloten de Amerikaanse militairen terug te trekken. In zijn berichten op Twitter richtte de Amerikaanse president zich niet alleen tot Turkije, maar ook tot de Koerden in Syrië. Hij riep de YPG-milities op Turkije niet te provoceren. Verder pleitte hij voor het instellen van een bufferzone om het Turkse leger en de Koerdische milities uit elkaar te houden.