‘Turkije dwingt Syriërs naar veilige zone’

Turkije stuurt Syrische vluchtelingen onder dwang naar de zogenoemde veilige zone in Syrië langs de grens met Turkije terwijl het conflict daar nog niet achter de rug is. Dat stelt Amnesty International in een rapport dat vrijdag is verschenen.

Turkije is een opmars begonnen om het gebied langs zijn grens in Syrië vrij te maken van Koerdische strijders. Nadat eerst een overeenkomst voor een pauze met de VS werd gesloten, is nu met Rusland afgesproken dat er een veilige zone komt. Ankara wil daar een deel van de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen naartoe brengen die nu in Turkije bivakkeren.

Amnesty zegt met vluchtelingen te hebben gesproken die klaagden dat ze bedreigd werden of fysiek zijn gedwongen om een document te ondertekenen dat ze vrijwillig naar Syrië terugkeren. Volgens Amnesty loopt het aantal gevallen in de honderd maar kan de organisatie er twintig bevestigen.