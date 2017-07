Turkije: Duits kunstwerk is oproep tot geweld

Een opvallend kunstwerk voor de Rijkskanselarij in de Duitse hoofdstad Berlijn is de Turkse regering in het verkeerde keelgat geschoten. De bedenker zou met het werk oproepen tot geweld tegen president Erdogan.

Het kunstwerk bestaat uit een zwarte auto, waar spandoeken naast zijn gehangen met foto’s van Erdogan, de Russische president Vladimir Poetin en de Saudische koning Salman. „Wil je deze auto? Doodt de dictatuur”, luidt het Duitstalige opschrift.

Die oproep viel slecht in Ankara. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken is niet te spreken over het feit dat de Duitse politie niet heeft ingegrepen. De tekst op de spandoeken is volgens het departement een „directe oproep tot geweld”.

Erdogan bezoekt Duitsland binnenkort vanwege de G20-top in Hamburg. Zijn voornemen om dan ook Turkse Duitsers toe te spreken, leidde eerder al tot frictie tussen Ankara en Berlijn. De Duitse regering heeft duidelijk gemaakt dat ze niet zit te wachten op een dergelijke redevoering.