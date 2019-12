Turkije dreigt NAVO-partners

De Turkse president Tayyip Recep Erdogan eist van de NAVO-bondgenoten volledige steun in het gevecht tegen terroristen. Krijgt Turkije dat niet dan zal Ankara zich keren tegen de plannen voor de verdediging van de Baltische staten, zei de president kort voor aanvang van de NAVO-top in Londen.

Erdogan heeft felle kritiek gekregen van de bondgenoten na de inval in door Koerden beheerste gebieden in Noord-Syrië vlak nadat de Amerikaanse troepen uit dat gebied waren teruggetrokken. De inval vond plaats zonder enig overleg. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron noemde dat een ondermijning van de strijd van de internationale coalitie tegen terreurbeweging IS. Bij die coalitie is ook de NAVO aangesloten.

Ook de Turkse aankoop van het Russische antiraketsysteem S-400 is slecht gevallen bij veel bondgenoten.

Leiders NAVO-landen bijeen in Londen