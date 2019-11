Turkije dreigt met terugsturen IS’ers

Turkije dreigt opgepakte IS’ers terug te sturen naar hun land van herkomst. Dat dreigement uitte minister Suleyman Soylu van Binnenlandse Zaken. De Turkse regering ergert zich aan de passiviteit van Europese landen bij het terughalen van Syriëgangers.

„Dat is voor ons niet acceptabel. Het is ook onverantwoordelijk”, zei de minister. Hij verwijt Europa Turkije in de steek te laten en het vuile werk te laten opknappen.

„We zullen gevangengenomen IS-strijders terugsturen naar hun eigen land, zei hij zaterdag.

Turkije heeft de afgelopen weken een onbekend aantal IS-strijders opgepakt bij de inval in Noord-Syrië.