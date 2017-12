Turkije dreigt Griekenland over „couppleger”

Turkije is woedend over het besluit van Griekenland om asiel te verlenen aan een voormalige Turkse militair. Turkije zegt dat de man betrokken was bij de mislukte couppoging in Turkije in juli 2016.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat het besluit van Athene gevolgen heeft voor de relatie tussen de twee landen en voor de samenwerking op het gebied van regionale kwesties. ,,Met dit besluit heeft Griekenland opnieuw laten zien dat het een land is dat coupplegers beschermt en omarmt’, aldus het ministerie in een verklaring.

De Griekse regering heeft inmiddels beroep aangetekend tegen het besluit van de Griekse asielcommissie, bestaande uit rechters en deskundigen, om de Turk asiel te verlenen.

De militair was na de couppoging met zeven andere Turkse militairen naar Griekenland gevlucht. Ankara vroeg eerder tevergeefs om de uitlevering van de militairen.