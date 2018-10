„Turkije doorzoekt maandag Saudisch consulaat”

Turkse autoriteiten zullen maandagmiddag het Saudische consulaat in Istanbul doorzoeken in verband met de verdwijning van de Saudische journalist Jamal Khashoggi, meldde televisiezender NTV, op basis van diplomatieke bronnen.

Khashoggi, een ingezetene van de VS en criticus van het beleid van Riyadh, verdween bijna twee weken geleden nadat hij het Saudische consulaat in Istanbul was binnengegaan. Turkije gelooft dat hij is vermoord en zijn lichaam is verwijderd, terwijl Saudi-Arabië de beschuldigingen heeft ontkend.