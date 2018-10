Turkije doorzoekt huis Saudische consul

De Turkse autoriteiten hebben met een dag vertraging nu ook de woning van Saudische consul in Istanbul doorzocht in de hoop sporen te vinden van de verdwenen journalist Jamal Khashoggi. Het staatspersbureau Anadolu meldde dat een rechercheteam het pand woensdag is binnengegaan.

Over deze politieactie bestond aanvankelijk verwarring. Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu ontkende woensdag mediaberichten dat het huis van de consul was doorzocht. Omdat diens familie nog aanwezig was moesten de inspecteurs hun werkzaamheden uitstellen. De consul zelf was dinsdag al naar Riyad gevlogen. Turkije heeft hem niet teruggestuurd naar Saudi-Arabië, benadrukte Çavusoglu.

Het onderzoeksteam had maandagavond het consulaat in de wijk Levent al grondig doorzocht. Dat duurde negen uur. Er is onder meer DNA verzameld. Khashoggi betrad het gebouw op 2 oktober om papieren voor zijn aanstaande huwelijk op te halen. Hij is daarna niet meer gezien. De politie is er woensdag opnieuw op bezoek gegaan. Ze concentreerde zich volgens een getuige vooral op de achtertuin.