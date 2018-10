Turkije deelt informatie onderzoek Khashoggi

Turkije zal de informatie van het onderzoek naar de verdwijning van de Saudische journalist Jamal Khashoggi met de wereld delen. Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu kondigde dit vrijdag aan. Hij wees erop dat dit nog niet is gebeurd. Het onderzoek loopt nog volgens de bewindsman en als alles is opgehelderd, dan maakt Turkije het bewijs wereldkundig.

Er zijn ook nog geen geluidsopnames gedeeld bijvoorbeeld met de VS zoals eerder is beweerd. Khashoggi stapte 2 oktober de het Saudische consulaat in Istanbul binnen en is nooit meer teruggezien. Hij was een fel criticus van de Saudische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman, en woonde in de Verenigde Staten.

Turkse media met banden met de overheid berichten uitvoerig over het onderzoek en tonen onder meer beelden van bewakingscamera’s van het consulaat.