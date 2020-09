Turkije claimt arrestatie commandant Islamitische staat

De Turkse politie heeft een prominent lid van de terroristische beweging Islamitische Staat opgepakt. Minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu maakte de arrestatie dinsdag bekend.

De IS-commandant in Turkije, Mahmut Ozden, was volgens de bewindsman in het bezit van plannen voor nieuwe operaties in Turkije, waaronder de ontvoering van politici. Deze „emir” zou zijn orders hebben gekregen uit Syrië en Irak. Hem zou ook zijn gevraagd kleinschalige protesten in Turkije te organiseren. Er is een operatie gaande om andere IS-verdachten op te sporen, zei minister Soylu op de televisie.

De jihadistische beweging heeft meerdere dodelijke aanslagen in Turkije opgeëist, onder meer op een nachtclub in Istanbul waarbij in de nieuwjaarsnacht van 2017 39 mensen omkwamen.

De Turkse politie arresteerde in juli ook al vermeende IS-leden, en vorige maand werd een man met een link naar IS opgepakt die een aanslag in Istanbul zou beramen. Het land is de laatste tijd actiever met het bestrijden van IS, en laat ook operaties van de internationale anti-IS-coalitie toe vanaf zijn grondgebied.