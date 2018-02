Turkije bombardeert Afrin

Het Turkse leger heeft dinsdag de Syrische regio Afrin beschoten met granaten. Dat meldde het Syrische staatspersbureau Sana. De bombardementen waren kort nadat Syrische milities die het regime van president Assad steunen de regio waren binnentrokken.

Afrin is in handen van strijders van de Koerdische YPG. De milities zijn daar om te helpen het offensief af te slaan dat het Turkse leger bij de regio is begonnen. YPG bevestigde de komst van de milities.

De YPG heeft de regering-Assad eerder opgeroepen troepen te sturen om de grenzen te beschermen. Dat gebeurde nadat de Turkse regering het offensief in het gebied had aangekondigd. Ankara wil voorkomen dat de Koerden een verbinding maken tussen de aan Turkije grenzende enclave Afrin en het grotere Koerdische gebied ten oosten daarvan.