Turkije blijft samenwerken met Venezuela

Turkije wil de regering van de omstreden Venezolaanse president Nicolás Maduro blijven steunen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu maandag gezegd na een ontmoeting met zijn Venezolaanse collega Jorge Arreaza in Ankara. „We zetten ook in de toekomst onze samenwerking met Venezuela voort”, aldus Çavusoglu. Waarover de twee precies hebben gesproken, is niet bekendgemaakt.

Door de toenemende isolatie van Maduro worden de overgebleven bondgenoten steeds belangrijker voor de regering in Caracas. De VS en veel landen in Latijns Amerika en Europa erkennen Maduro’s tegenstander Juan Guaidó als rechtmatige interim-president. Rusland, China, Iran, Cuba, Bolivia, Nicaragua en Turkije houden de socialiste leider nog wel in het zadel.

Turkije is volgens mediaberichten vooral van groot belang als overslagplaats voor goud. Omdat de eigen capaciteit onvoldoende is, laat de regering-Maduro veel goud verwerken in Turkije om aan deviezen te komen. Daarmee worden Amerikaanse sancties omzeild. Venezuela heeft naar schatting de op drie na grootste goudvoorraad ter wereld.