‘Turkije bestookt Syrische troepen in Idlib’

Troepen van de Syrische regering zijn in de noordwestelijke provincie Idlib bestookt door Turkse artillerie. Getuigen zeggen dat de beschieting is uitgevoerd vanuit Turkse observatieposten in het gebied.

Het leger van de Syrische leider Bashar al-Assad is met Russische steun bezig aan een opmars in Idlib, het laatste grote rebellenbolwerk in Syrië. In het gebied bij de grens met Turkije kwamen eerder deze week acht Turkse militairen en medewerkers van de Turkse strijdkrachten om het leven. Turkije voerde daarop vergeldingsacties uit.

De troepen van Assad proberen ondertussen de stad Saraqeb in te nemen, zo’n 15 kilometer van provinciehoofdstad Idlib. Regeringstroepen zouden de stad woensdag zijn binnengetrokken.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op lokale bronnen, zegt dat opstandelingen tijdens de Turkse artilleriebeschieting een tegenaanval deden. Ze wisten naar verluidt veel terrein te heroveren in Saraqeb.

De Turkse minister Mevlut Cavusoglu (Buitenlandse Zaken) zei donderdag dat Ankara vastberaden is iets te doen aan het „humanitaire drama” in Idlib. Hij stelde dat Ankara verwacht dat Moskou een einde maakt aan de aanvallen van het Syrische regeringsleger.