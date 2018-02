Turkije bestookt konvooi in Afrin

De Turkse strijdkrachten hebben in de Syrische regio Afrin een groot konvooi bestookt. Het ging volgens Turkije om voertuigen met „terroristen, wapens en munitie” van de Koerdische YPG-militie. De YPG spreekt dat tegen en beweert dat de wagens onder meer „voedselhulp en medische voorraden” vervoerden.

Het konvooi bestond volgens Turkije uit zo’n dertig tot veertig voertuigen. De Turkse artillerie opende het vuur toen de wagens de stad Afrin naderden, aldus het leger. Dat benadrukte veel moeite te hebben gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen.

De YPG-woordvoerder in Afrin zei dat meerdere voertuigen in brand vlogen door de beschieting. Hij stelde dat zich burgers uit verschillende plaatsen in het konvooi bevonden. Door de Turkse aanval zouden tien mensen gewond zijn geraakt. Een persoon kwam om het leven. In totaal zouden honderden mensen in de voertuigen hebben gezeten.