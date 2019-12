Turkije bereid Libië militair te steunen

Turkije is bereid de internationaal erkende regering van Libië, geleid door premier Fayez al-Sarraj, militaire steun te verlenen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft dat zondag gezegd op tv, na in Istanbul een veiligheidsovereenkomst met Tripoli te hebben gesloten

„We zullen de rechten van Libië en Turkije in het oosten van de Middellandse Zee beschermen. We staan klaar om Libië alle noodzakelijk hulp te bieden”, aldus Erdogan. Hij nam afstand van krijgsheer Khalifa Haftar, die met zijn troepen het oostelijk deel van Libië controleert. „Hij is geen legitieme leider maar representant van een illegale structuur.”