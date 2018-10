Turkije belooft opheldering moord Khashoggi

Turkije zal alles in het werk stellen om opheldering te verschaffen over de „schandelijke moord” op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft de woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan maandag tegen verslaggevers gezegd. Hij vertelde na een kabinetsberaad nogmaals dat de betreffende Turkse instanties zich ten doel hebben gesteld alle details in deze zaak boven tafel te krijgen.

Khashoggi wordt sinds hij het Saudische consulaat in Istanbul binnenging op 2 oktober vermist. Na weken van ontkenning iets te weten over zijn lot, hebben Saudische functionarissen toegegeven dat de kritische journalist het slachtoffer is geworden van een „operatie die niet deugt”.

Ankara eist van hen dat de gehele waarheid over de dood van Khashoggi aan het licht komt en zal niet rusten voor het zover is. Erdogan beloofde al dat hij dinsdag tijdens een bijeenkomst van zijn AK-partij met een uitgebreide verklaring zal komen over de toedracht.