Turkije belooft burgers Afrin veilige aftocht

De Turkse strijdkrachten garanderen burgers die weg willen uit de belegerde Syrische stad Afrin een veilige aftocht. Ze hebben vrijdag naar eigen zeggen pamfletten uitgestrooid boven het bolwerk van de Koerdische militie YPG. Daarin staat dat iedereen die Afrin wil verlaten bescherming geniet van het Turkse leger, dat „rechtvaardig is en te vertrouwen”.

In de vlugschriften wordt de bevolking opgeroepen „uit de buurt te blijven van stellingen en schuilplaatsen van terroristen. Sta niet toe dat ze jullie en jullie kinderen misbruiken als menselijk schild.” De militaire operatie van de Turken in Afrin is slechts gericht op de „terreurorganisatie YPG” en heeft ten doel „vrede, rust en veiligheid” te brengen en de bewoners „de helpende hand te bieden” staat op de pamfletten.