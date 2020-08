Turkije begint schietoefeningen voor zuidkust

Turkije is zaterdag met militaire oefeningen begonnen voor de kust bij Anamur, circa 420 kilometer ten zuiden van Ankara. Het gaat volgens de Turkse autoriteiten om een stuk van de Middellandse Zee waar tot 11 september zal worden geschoten in het kader van de oefening. Donderdag kondigde Ankara aan dat er militaire oefeningen komen in een zone oostelijker. Die moeten dinsdag en woensdag plaatsvinden.

De manoeuvres op zee komen in een tijd van hoog opgelopen spanningen tussen Griekenland en Cyprus, gesteund door de EU enerzijds en Turkije anderzijds. De conflicten gaan over de rechten om onder de zeebodem naar delfstoffen te zoeken, Griekenland, Cyprus en Turkije voeren in de oostelijke Middellandse Zee voor hun claims ‘het continentale plat’ aan. Dat heeft betrekking op het verloop naar de diepte van de bodem van de zee vanaf de kust. Daarover is veel onenigheid over. Daardoor claimen naties dezelfde stukken zeebodem om bijvoorbeeld exclusief te zoeken naar olie of gas.

Vrijdag heeft de Europese Unie Turkije gewaarschuwd dat het wat moet ondernemen om de spanningen te verminderen, want anders komen er Europese sancties.