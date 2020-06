Turkije begint nieuw offensief tegen PKK in Noord-Irak

Het Turkse leger is een nieuw offensief begonnen tegen de Koerdische PKK in het noorden van Irak. Het ministerie van Defensie in Ankara heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Operatie Tijgerklauw kwam in de grensregio tussen de landen op gang na beschietingen door „de PKK en andere terroristen” van Turkse stellingen, aldus een verklaring van het departement. Bij het offensief worden drones en helikopters ingezet.

Maandag is het Turkse leger al begonnen met luchtaanvallen op onder andere doelen in de Kandil-bergen in Noord-Irak. Daar heeft de Koerdische Arbeiderspartij PKK haar hoofdkwartier.

De PKK, door Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie bestempeld als terroristische groepering, nam in 1984 de wapens op tegen de Turkse staat. Meer dan 40.000 mensen zijn gedood in het conflict, dat zich vooral afspeelt in het zuidoosten van Turkije.