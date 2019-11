Turkije begint met terugsturen IS-militanten

Turkije is maandag begonnen met de repatriëring van gevangengenomen militanten van Islamitische Staat (IS) naar hun land van herkomst, zei staatsomroep TRT Haber. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu kondigde vorige week al aan dat Ankara dat zou gaan doen.

Het is niet duidelijk hoeveel jihadisten worden gerepatrieerd en naar welke landen. President Recep Tayyip Erdogan zei vrijdag dat er 1201 strijders van Islamitische Staat in Turkse gevangenissen zitten, terwijl Turkije 287 militanten in Syrië had opgepakt. Uit welke landen ze komen, zei hij niet.

Volgens cijfers van de Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ging het eind juni om twintig volwassenen en dertig kinderen met de Nederlandse nationaliteit die in Turkije vastzitten.