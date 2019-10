Turkije arresteert vier burgemeesters na inval

De Turkse autoriteiten hebben vier burgemeesters opgepakt van de pro-Koerdische partij HDP. Dat gebeurde volgens staatsmedia in het kader van een onderzoek naar vermeende banden met de verboden PKK-beweging.

Het gaat om de burgemeesters uit de districten Hakkari, Yuksekova, Ercis en Nusaybin. Die bevinden zich in het zuidoosten van het land, waar relatief veel Koerden wonen. De HDP zegt dat sinds het begin van de Turkse inval in Syrië vorige week ruim 150 leden zijn opgepakt.

De militaire operatie in het buurland wordt gesteund door de meeste Turkse politieke partijen, maar niet door de HDP. De autoriteiten hebben die partij al eerder verweten banden te hebben met de PKK en veel leden zijn om die reden ook vervolgd. De partij ontkent dat sprake is van dergelijke banden.

Een van de leiders van de HDP klaagde dat de Turkse regering de rechten schendt van Koerden. „Als Koerden een bloem planten in een pot, zouden ze dat een ‘terroristische pot’ noemen en die met tanks en kanonnen beschieten”, zei Pervin Buldan tegen partijgenoten. Ze stelde dat ook de Turkse militaire operatie in Noord-Syrië tegen de Koerden is gericht.

Ankara heeft ontkend dat de operatie in Syrië is gericht tegen Koerden in het algemeen. Wel wil Turkije de Syrisch-Koerdische YPG-milities aanpakken. Turkije ziet die zogeheten Volksbeschermingseenheden, die een hoofdrol speelden in de strijd tegen Islamitische Staat, als een terreurorganisatie en een verlengstuk van de PKK.