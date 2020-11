Turkije arresteert meerdere advocaten

Turkije heeft in verschillende provincies advocaten opgepakt die banden zouden hebben met Koerdische organisaties. In totaal werden 72 mensen, waaronder 24 advocaten en artsen, gearresteerd, meldde het Turkse staatspersbureau Anadolu vrijdag. Er zijn door het parket in het zuidoosten van Diyarbakir 101 arrestaties bevolen.

De arrestanten worden er onder meer van beschuldigd lid te zijn van de Koerdische niet-gouvernementele organisatie DTK. De Turkse regering ziet de DTK als een uitloper van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, die als terroristisch wordt gezien en verboden is.

De voorzitter van de Orde van Advocaten in Diyarbakir, Cihan Aydin, schreef op Twitter dat de arrestaties waren gebaseerd op het feit dat de namen van de verdachten werden genoemd in de DTK-administratie.

Bij invallen vóór zonsopgang doorzocht de politie de appartementen van de verdachten in Istanbul, Izmir en de zuidoostelijke steden Diyarbakir en Adiyaman. Anadolu zei dat de autoriteiten wapens, documenten en digitaal materiaal in beslag hebben genomen op de adressen van de verdachten.

Milena Buyum, Turkije-campagnevoerder voor Amnesty International, zei dat de arrestaties van de advocaten botsten met recente gesprekken over gerechtelijke hervormingen, die ook zijn genoemd door president Tayyip Erdogan.

Vrijdag werden ook de burgemeester van Menemen in de westelijke Turkse provincie Izmir en nog 21 andere mensen gearresteerd. Volgens berichten in de media worden zij beschuldigd van omkoping en ambtsmisbruik.