Turkije arresteert Koerdische sympathisanten

Turkse autoriteiten hebben meer dan driehonderd mensen opgepakt die via sociale media kritiek leverden op het militaire offensief in Syrië. Volgens het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om 311 aanhoudingen sinds het begin van de aanval op de Koerden in Syrië. Onder de gearresteerden bevinden zich onder meer politici, activisten en journalisten.

Het Turkse leger begon tien dagen geleden met een offensief in de Syrische regio Afrin tegen het Koerdische YPG. De regering in Ankara ziet deze groepering als een terroristische organisatie. Eerder waarschuwde zij al dat degene die de aanval tegenwerken of bekritiseren, worden vervolgd.