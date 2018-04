Turkije: aanval is boodschap aan Assad

De Turkse regering staat achter de westerse aanval op doelen in Syrië. „Door de gezamenlijke operatie van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op zaterdag, kreeg het Syrische regime de boodschap dat zijn slachtpartijen niet onbeantwoord blijven”, zei president Recep Tayyip Erdogan.

De Turkse premier Binali Yildirim noemde de aanval volgens staatspersbureau Anadolu „een positieve stap”, maar had ook kritiek. Hij wees erop dat de inwoners van buurland Syrië „al zeven jaar worden afgeslacht”. „Waar waren jullie tot vandaag?”, vroeg hij zich af. „Denken jullie alleen aan jullie menselijkheid als chemische wapens worden gebruikt?”

De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië voerden in de nacht van vrijdag op zaterdag raketaanvallen uit op doelen in Syrië. Ze stellen dat dit een vergelding is voor de gifgasaanval een week geleden in het toen nog door Syrische troepen omsingelde Douma.

Damascus en Moskou bestrijden dat er een gifgasaanval plaatsvond en stellen dat het om een propagandastunt van tegenstanders van de Syrische president Assad ging. De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) heeft onderzoekers naar Syrië gestuurd om na te gaan of er daadwerkelijk een gifgasaanval is geweest.