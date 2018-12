Turkije: 52.000 ‘Gülen’-terroristen opgepakt

De Turkse autoriteiten hebben in 2018 ongeveer 75.200 mensen gearresteerd wegens vermeende terroristische connecties. Dit is de conclusie van een rapport dat maandag is gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken in Ankara.

De overgrote meerderheid - ongeveer 52.000 - is gearresteerd voor contacten met de beweging van de islamitische prediker Fethullah Gülen. De Turkse regering geeft Gülen de schuld voor de poging tot staatsgreep in 2016.

Volgens officiële cijfers zijn sinds de poging tot staatsgreep tweeënhalf jaar geleden in totaal ongeveer 218.000 mensen gearresteerd wegens vermeende connecties met de putschisten. Ongeveer 31.000 van hen zijn veroordeeld of zitten nog steeds in hechtenis.

Maandag maakte Turkije bekend dat er zestig luchtmachtmilitairen zijn opgepakt, zij worden ook verdacht van betrokkenheid bij de beweging van Gülen.