Turken vestigen militaire post bij Aleppo

Turkse strijdkrachten hebben maandag een militaire observatiepost gevestigd ten zuidwesten van Aleppo, nabij al-Eis. Het leger van de regering-Erdogan is dieper in Syrië doorgedrongen na een overeenkomst met Rusland en Iran over vermindering van het geweld in de regio. Van de-escalatie is echter niets te merken.

Turkije viel onlangs de streek rond Afrin binnen om te voorkomen dat Koerdische YPG-milities daar te veel macht krijgen. Erdogan, die de YPG lieert aan de terreurorganisatie PKK, zei toen de hele grensstreek richting Manbij en verder naar het oosten onder controle te willen brengen.

Door de afspraak met Moskou en Teheran zijn de Turkse troepen nu ook verder naar het zuiden getrokken op weg naar de provincie Idlib. Vorige week werd een Turks konvooi nog gedwongen zich terug te trekken, nu is volgens een legerwoordvoerder de opmars wel geslaagd. Er komen meer verkenningsposten.

Idlib is een van de laatste bolwerken van rebellen die vechten tegen de Syrische president Bashar al-Assad, bondgenoot van het Kremin. Russische vliegtuigen intensiveerden zondag de aanvallen in Idlib nadat de opstandelingen een Russische straaljager uit de lucht hadden gehaald. De piloot kwam om het leven.