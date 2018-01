Turken veroveren eerste dorp op Koerden

Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten hebben Turkse troepen en geallieerde rebellen na gevechten met Koerdische milities een dorp in het noordwesten van Syrië veroverd.

De in Groot-Brittannië gevestigde waarnemingspost meldde dat het dorp Shankal, dat vlakbij de grens ligt, door Turkse troepen is ingenomen. Ankara had eerder een grondoffensief aangekondigd in de noordwestelijke regio Afrin, waarin de Syrisch-Koerdische milities, die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen, de dienst uitmaken.

Volgens de mensenrechtenactivisten is Shankal de eerste veroverde plaats op Koerdisch grondgebied.