Turken komende zomer al naar stembus

Turkse kiezers gaan ruim een jaar eerder dan gepland naar de stembus. President Recep Tayyip Erdogan maakte bekend dat op 24 juni vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden gehouden. De stembusgang stond eigenlijk gepland voor november 2019.

De AK-partij van Erdogan is bijna zestien jaar aan de macht en schreef niet eerder vervroegde verkiezingen uit. Na de komende stembusgang gaat het politieke systeem op de schop: de post van de premier vervalt en de president krijgt meer bevoegdheden. Turkse kiezers stemden in het referendum van vorig jaar in met een grondwetswijzing die dat mogelijk maakte.

Erdogan noemde onder meer de situatie in buurlanden Irak en Syrië als reden om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. „Het is noodzakelijk dat Turkije zo snel mogelijk onzekerheden overwint”, stelde de president. Hij wees op de „gebeurtenissen van historisch belang in onze regio en de operatie die we uitvoeren in Syrië”. Turkse troepen vechten daar tegen Koerdische milities.

Oppositiepartij CHP eist dat de regering voorafgaande aan de verkiezing de noodtoestand beëindigt. „Er kan geen verkiezing plaatsvinden terwijl de noodtoestand van kracht is”, zei een CHP-woordvoerder. De autoriteiten riepen de noodtoestand uit in 2016, na de mislukte couppoging.

De Turkse nationale veiligheidsraad adviseerde dinsdag juist de noodtoestand weer te verlengen. Dat gebeurde al zes keer eerder.