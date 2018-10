Turken en Saudi’s vormen Khashoggi-team

Turkije heeft een voorstel van Saudi-Arabië geaccepteerd om gezamenlijk de zaak van de vermiste Saoedische journalist te gaan onderzoeken. Een gezamenlijk team moet „alle aspecten” gaan onderzoeken van de verdwijning van Jamal Khashoggi, zegt een woordvoerder van de Turkse president Erdogan tegen persbureau Anadolu.

Turkse bronnen hebben eerder het vermoeden uitgesproken dat de journalist is gedood in het Saudisch consulaat in Istanbul. Saudi-Arabië zegt dat die verdenkingen niet kloppen en heeft Turkse onderzoekers uitgenodigd om poolshoogte te nemen in de diplomatieke post.

De Turkse autoriteiten lijken in te gaan op dat aanbod. Een bron binnen de Turkse veiligheidsdiensten zegt dat een onderzoeksteam voorbereidingen treft om onderzoek te doen in het consulaat. „We wachten nog op definitieve toestemming om naar binnen te gaan”, stelt die functionaris. Het is nog onduidelijk op wat voor termijn Saudi-Arabië daar groen licht voor geeft.

Ook de Verenigde Staten bemoeien zich met het onderzoek naar het lot van Khashoggi, een prominent criticus van de machtshebbers in Saudi-Arabië. „We hebben onderzoekers ter plaatse”, stelt president Donald Trump in een televisie-interview. Khashoggi leefde in ballingschap in de VS, maar was geen Amerikaanse staatsburger en verdween in het buitenland. Daarom mag de FBI zich niet zomaar mengen in het onderzoek, zeggen ingewijden.

De VS kunnen eventueel wel politieke gevolgen verbinden aan de zaak. Bob Corker, de Republikeinse voorzitter van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, heeft gezegd dat wanneer Saoedi-Arabië achter de verdwijning zit van Khashoggi, er „sancties zouden moeten worden opgelegd tot aan de hoogste niveaus van de Saudische regering”.