Tunnel bevestigt voor Israël dreiging Iran

Israël ruimt tunnels van Hezbollah op. Er dreigt geen directe escalatie, maar de vraag is wat er gebeurt als Israël de grens overschrijdt.

Israël heeft de actie de naam ”Operatie Noordelijk Schild” gegeven. Het gebruik van de term ”operatie” betekent dat de werkzaamheden op zijn minst enkele weken zullen duren. De troepen in het grensgebied zijn bovendien versterkt en het leger houdt rekening met elke scenario.

Het dagelijks leven in Noord-Israël gaat intussen gewoon door. Het werk ligt alleen stil voor de paar boeren bij Metula op wiens grondgebied militairen nu bezig zijn met de ontmanteling van een tunnel.

De tunnels en andere dreigingen aan de noordgrens zijn wellicht reden geweest zijn dat Netanyahu en stafchef Gadi Eisenkot tegen een operatie in de Gazastrook waren. Hamas schoot vorige maand 500 projectielen op Israël af, nadat een Israëlische patrouille in Gaza was ontdekt. Zijn weigering keihard op te treden in Gaza, leidde tot het vertrek van Defensieminister Avigdor Lieberman.

Duidelijk is dat het leger de tunnels onschadelijk wil maken voordat ze door Hezbollah gebruikt kunnen worden. De tunnel die het leger nu aan het ontmantelen is, was al voorzien van airconditioning en lichtaansluitingen. Ook de internationale omstandigheden voor een operatie zijn nu goed.

Brussel

Netanyahu bracht maandag een kort bezoek aan Brussel om met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, te spreken. Die was daar voor een NAVO-vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken. Ze spraken over de dreiging van Iran en Hezbollah in Libanon, en naar alle waarschijnlijkheid ook over Israëls plan om de tunnels onschadelijk te maken.

Netanyahu heeft laten doorschemeren dat de ontmanteling van de tunnels nog maar een eerste stap is in een operatie om de veiligheid van Israël te garanderen. In de Israëlische pers wordt gespeculeerd dat hij met Pompeo ook heeft gesproken over een aanval op raketten die Hezbollah op Israël gericht heeft staan.

Bewoners in Noord-Israël meldden al lange tijd dat ze ondergrondse werkzaamheden horen. Israël concludeerde enkele jaren geleden dat Hezbollah pogingen ondernam tunnels onder de grens door te graven. Het leger richtte vervolgens een speciaal team op om de tunnels op te sporen. In 2015 begon Israël ook met de aanleg van een speciale barrière aan de grens met Libanon.

Israël ontwikkelde technologie om de tunnels te ontdekken. Aan de grens met Gaza heeft het meer dan tien tunnels van Hamas ontdekt en verwoest. De grond bij Gaza is echter zacht, terwijl deze aan de grens met Libanon hard is. Ook zijn de tunnels die Hezbollah bouwt volgens militaire deskundigen van goede kwaliteit.

Ondergrondse fabrieken

Het leger is de werkzaamheden begonnen in het gebied rond Metula en zal deze de komende weken uitbreiden naar andere delen van de grens met Libanon. Het leger liet dinsdag weten dat de activiteiten niet per se beperkt blijven tot Israëlisch grondgebied.

Hezbollahleider Hassan Nasrallah zei na de oorlog tussen Libanon en Israël in 2006 dat de beweging van plan is Galilea te bezetten. Hezbollah richtte zelfs de Radwanstrijdmacht op om dit doel te bereiken. Het Israëlische leger stelt dat die militie daarvoor gebruik wilde maken van tunnels.

Een andere zorg bij Israëlische defensiespecialisten is dat Hezbollah met hulp van Iran ondergrondse fabrieken aanlegt om wapens te produceren. De ontdekking van de tunnels bevestigt voor Israël dat Iran vijandelijke bedoelingen heeft.