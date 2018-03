Tunesische vrouwen eisen gelijk erfrecht

Honderden vrouwen zijn in de hoofdstad van Tunesië de straat opgegaan om dezelfde erfrechten als mannen te eisen. Dat is een onderwerp dat doorgaans als taboe wordt gezien in de Arabische wereld. In het Noord-Afrikaanse land mogen vrouwen al meer dan elders in de regio. Sinds vorig jaar is het een moslima zelfs toegestaan te trouwen met een man die geen islamiet is.

De demonstranten liepen zaterdag naar het parlementsgebouw in Tunis en maakten duidelijk dat ze vergeleken willen worden met Europese vrouwen zodat ze aanspraak kunnen maken op een eerlijke verdeling van een nalatenschap. Die is nu nog gebaseerd op islamitische wetgeving, waarin een man meestal twee keer zoveel krijgt als een vrouw. „In een geciviliseerde staat ontvang ik precies wat jij ontvangt”, was een vaak gehoorde leus.

In augustus formeerde president Beji Caid Essebsi, een seculiere politicus, een commissie die voorstellen moet doen ter verbetering van vrouwenrechten.