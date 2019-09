Tunesische ex-president Ben Ali begraven

De voormalige autocratische leider van Tunesië Zine al-Abidine Ben Ali is zaterdag in de heilige stad Medina in het westen van Saudi-Arabië begraven. Dat melden getuigen.

Hij is begraven op de begraafplaats Al-Baqi, vlakbij de moskee met de tombe van de profeet Mohammed, aldus de getuigen.

Ben Ali overleed donderdag op 83-jarige leeftijd in Saudische stad Jeddah. Hij zou ernstig ziek zijn geweest.

Ben Ali was meer dan twintig jaar aan de macht in Tunesië. Hij vluchtte in 2011 naar Saudi-Arabië na grootschalige protesten tegen zijn bewind. Tunesische rechters veroordeelden hem later bij verstek tot gevangenisstraffen voor onder meer machtsmisbruik en corruptie.