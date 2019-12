Een bus met scholieren is in het westen van Tunesië in een afgrond gestort. Daarbij zijn meer dan twintig mensen om het leven gekomen. De bus was volgens plaatselijke media door de bergachtige streek onderweg van Amdoun naar het westelijker gelegen Aïn Draham, niet ver van de Algerijnse grens.

Volgens nieuwssite tunesienumerique.com waren de leerlingen op weg met de autobus voor een uitstapje in de streek. Die is bosrijk en bergachtig en niet ver van de Middellandse Zee en daardoor populair.