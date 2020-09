Tunesisch parlement keurt technocratische regering goed

Het Tunesische parlement heeft woensdag voor een technocratische regering gestemd in een poging om een einde te maken aan de politieke instabiliteit in het land. Ook moet de regering van experts de economische en sociale problemen in het Noord-Afrikaanse land aanpakken.

Ongeveer twee derde van de parlementariërs stemde voor het vormen van de nieuwe regering. Er was een machtsstrijd gaande tussen de president en de grootste politieke partijen. De huidige poging om een regering te vormen is de derde sinds de parlementsverkiezingen in oktober vorig jaar.

De aangewezen premier Hichem Mechichi wees het parlement er voor het debat op dat het geduld van het volk op is. „Onze prioriteit zal zijn om de economische en sociale situatie aan te pakken, een einde te maken aan het leegbloeden van de staatsfinanciën, gesprekken met geldschieters te beginnen en met hervormingsprogramma’s te beginnen”, zei Mechichi.

Om de regering te herorganiseren en de economie nieuw leven in te blazen heeft Mechichi de ministeries van Financiën, Investering, en Economie laten fuseren en onder leiding gesteld van Ali Kooli, topman van de Arab Banking Corporation in Tunsesië, ook bekend als ABC Bank.

Tunesië is het enige land dat er na de Arabische Lente van 2011 in slaagde om een overgang naar democratie te bewerkstelligen. De economie van het land heeft echter te lijden onder hoge schulden en verschraling van de publieke dienstverlening.

De coronapandemie en de politieke onrust hebben het recentelijk lastiger gemaakt om het economische tij te keren. De economie van het Noord-Afrikaanse land draait in grote mate om toerisme en kromp in het tweede kwartaal met 21,6 procent.