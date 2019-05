Tumultueus debat rond abortuswet in Alabama

De Senaat van de Amerikaanse staat Alabama heeft donderdag de stemming over een strengere abortuswet uitgesteld na een tumultueus verlopen zitting over het voorstel.

De wet voorziet in een forse aanscherping van de abortuswetgeving. De meeste afbrekingen van de zwangerschap worden verboden, behalve wanneer de gezondheid van de moeder ernstig gevaar loopt. Artsen die de regels overtreden, kunnen een gevangenisstraf van maximaal 99 jaar tegemoet zien.

Afgevaardigden vlogen elkaar donderdagavond in de haren over de vraag of de strenge regels ook moeten gelden voor vrouwen die het slachtoffer zijn van verkrachting of incest. Het debat ontaardde in chaos, waarop de voorzitter besloot de zitting tot aanstaande dinsdag te verdagen.

Ondanks de onenigheid over uitzonderingen op het verbod, lijkt het voorstel hoe dan ook op een meerderheid in de Senaat te kunnen rekenen. Als de wet wordt aangenomen, zou die ingaan tegen het vonnis van het federale hooggerechtshof uit 1973. Dat bepaalde dat vrouwen het grondwettelijke recht op abortus hebben.