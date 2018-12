Tumult rond stembusgang Congo

In Congo zouden zondag presidentsverkiezingen moeten plaatsvinden. Die zijn bedoeld om een opvolger te kiezen voor president Joseph Kabila, die na achttien jaar aan de macht zou moeten opstappen. In de aanloop naar de verkiezingen is er veel tumult.

Vorige week vernietigde een brand in een magazijn in de hoofdstad Kinshasa duizenden stemmachines en stembussen. Donderdag werd bekend dat de verkiezingen een week worden uitgesteld. Aanhangers van oppositiepartij UDPS gingen vervolgens de straat op.

