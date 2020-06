Tulsa trekt noodmaatregelen rond verkiezingsbijeenkomst Trump in

De Amerikaanse stad Tulsa heeft de noodmaatregelen ingetrokken die waren genomen in de aanloop naar de verkiezingsbijeenkomst van president Donald Trump. Die reageerde opgetogen op het nieuws en bedankte de burgemeester van de gemeente.

De plaatselijke autoriteiten hadden onder meer barricades opgeworpen op wegen rond het centrum. Ook moesten Trump-aanhangers vertrekken die soms al dagen stonden te wachten om de beste plaatsen te bemachtigen. Ze bevonden zich door het noodbevel van burgemeester G.T. Bynum in verboden gebied.

De burgemeester maakte vrijdag plots bekend dat hij te horen heeft gekregen dat de maatregelen niet meer nodig zijn. „Dus worden ze ingetrokken.” In het oorspronkelijke noodbevel stond dat Bynum over informatie beschikte dat relschoppers naar zijn stad wilden komen om rond de verkiezingsbijeenkomst voor onrust te zorgen.

Trump is blij dat de maatregelen komen te vervallen. „Ik sprak zojuist de zeer gerespecteerde burgemeester van Tulsa, G.T. Bynum, die me vertelde dat er vanavond of morgen geen avondklok geldt voor onze vele aanhangers”, schreef hij op Twitter. „Veel plezier. En bedankt burgemeester Bynum.”

De president houdt zaterdag in het BOK Center in de stad de eerste grote verkiezingsbijeenkomst in maanden. Er worden vele duizenden mensen verwacht. Critici vrezen dat het coronavirus om zich heen kan grijpen op zo’n drukke bijeenkomst, maar volgens het campagneteam van de president worden maatregelen genomen om dat te voorkomen.