Tulband doet intrede in Lagerhuis

Met de verkiezing van een nieuw parlement doet de tulband zijn intrede in het Britse Lagerhuis. De sikh Tan Dhesi werd voor Labour gekozen als vertegenwoordiger van de stad Slough en hij draagt de traditionele tulband. Hij is het eerste Britse parlementslid ooit met een dergelijke hoofdbedekking.

„Het is en grote eer en een voorrecht om de stad te dienen waar ik ben geboren”, sprak Dhesi nadat zijn victorie duidelijk werd. De zetel was daarvoor ook al in handen van Labour. Slough ligt in Berkshire.